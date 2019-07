Trasporti, da lunedì ferrovia bloccata per lavori. Trenitalia: 6 milioni di euro per ammodernare la linea

Carsoli. Ammontano a 6 milioni di euro gli investimenti messi in campo da Trenitalia per ammodernare la linea ferroviaria Sulmona – Roma. I lavori partiranno lunedì e andranno avanti fino al 18 agosto con ripercussioni su tutto il traffico ferroviario. L’intento della società è quello di attivare nuove tecnologie per regolare la circolazione ferroviaria, l’apparato centrale computerizzato multistazione, su oltre 14 chilometri di linea e nelle stazioni di Roviano e Mandela, con benefici immediati in termini di affidabilità e regolarità della circolazione ferroviaria che sarà telecomandata dal posto centrale di Roma Termini.

I due nuovi sistemi, interamente progettati da Rfi andranno a integrare il più ampio sistema computerizzato della linea Sulmona. La circolazione ferroviaria tra Carsoli e Tivoli verrà sospesa a partire da lunedì e saranno istituiti dei bus alternativi che partiranno dalle stazioni ferroviarie fatta eccezione per Scurcola Marsicana dove si fermerà a piazzale Risorgimento, Tagliacozzo dove farà tappa al terminal bus di via Tiburtina, Sante Marie all’incrocio tra la strada della stazione e la Tiburtina, Carsoli al terminal bus Cotral di via Roma e Oricola al bivio tra la stazione e la Tiburtina.

Trenitalia ha fatto sapere che “la scelta del periodo coincide con l’interruzione della linea elettrica già programmata per consentire alla società Terna di realizzare interventi di rinnovo della linea elettrica primaria tra Carsoli e Castel Madama”