Treno in transito tra Scurcola e Cese di Avezzano con il passaggio livello alzato

Scurcola Marsicana. Questa mattina subito dopo le 9:30 un treno in direzione Roma è passato tra le stazioni di Avezzano e Scurcola Marsicana senza che il passaggio a livello fosse effettivamente chiuso. In particolare era rimasta alzata la sbarra tra Cese e, frazione di Avezzano, e Scurcola.

Gli automobilisti che si trovavano a transitare in quel momento lungo la strada si sono accorti in lontananza del passaggio del treno si sono fermati fortunatamente giusto in tempo evitando il peggio.

La questione però ha riacceso la problematica sulla sicurezza dei passaggi a livello. Spesso infatti accade che nel momento in cui transita il treno questi non si chiudano a dovere mettendo a rischio l’incolumità sia degli automobilisti sia dei viaggiatori del treno e dello staff tecnico.

Nei giorni scorsi erano in corso proprio lungo la linea, nei pressi della stazione di Scurcola Marsicana, degli interventi. I residenti e gli automobilisti ora chiedono a gran voce maggiore sicurezza perché episodi del genere, se in presenza di uomini al lavoro, potrebbero rappresentare un vero e proprio pericolo per tutti.