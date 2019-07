Stop alla circolazione ferroviaria tra Carsoli e Castel Madama, ecco gli orari dei bus sostitutivi

Carsoli. Sarà chiusa da oggi a domenica 18 agosto la linea ferroviaria tra le stazioni di Carsoli e Castel Madama. Fino a domenica 18 agosto sulla linea i treni avranno delle limitazioni con forti ripercussioni sul traffico ferroviario. Tutti i treni provenienti da Pescara, Sulmona e Avezzano diretti a Roma, e viceversa, dovranno fermarsi a Carsoli e i pendolari potranno proseguire fino a Tivoli in bus, per poi riprendere un nuovo treno fino alla capitale. Trenitalia ha programmato di attuare degli interventi di riqualificazione della tratta mettendo in campo 6 milioni di euro che serviranno per rendere più all’avanguardia un nuovo tratto di linea.

Grazie a questo investimento saranno attivate nuove tecnologie per regolare la circolazione ferroviaria e l’apparato centrale computerizzato multistazione su oltre 14 chilometri di linea e nelle stazioni di Roviano e Mandela. Tutto ciò porterà dei benefici immediati in termini di affidabilità e regolarità della circolazione ferroviaria che sarà telecomandata dal posto centrale di Roma Termini. Per fare aprire il cantiere, però, è stato necessario bloccare per tutta la durata degli interventi la circolazione su un importante tratto della linea Roma – Pescara.

A partire da questa mattina sono stati istituiti dei bus sostitutivi da Trenitalia che partiranno dalle aree adiacenti le stazioni ferroviarie fatta eccezione per Scurcola Marsicana dove si fermerà a piazzale Risorgimento, Tagliacozzo dove farà tappa al terminal bus di via Tiburtina, Sante Marie all’incrocio tra la strada della stazione e la Tiburtina, Carsoli al terminal bus Cotral di via Roma e Oricola al bivio tra la stazione e la Tiburtina. Gli autobus partiranno con gli stessi orari dei treni e toccheranno le stazioni dove sono fissate le fermate. Bus diretti per Roma in sostituzione dei convogli ferroviari partiranno da Avezzano – 4.05, 8.45, 9.30, 11.20, 16.45 – altri invece da Carsoli e raggiungeranno Tivoli o Roma facendo tappa nelle stazioni previste dalla circolazione di Trenitalia.

Sui bus diretti non sarà possibile portare le biciclette e far salire cani di media e grossa taglia. I passeggeri saranno ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti. Gli altri mezzi sostitutivi che effettueranno invece tutte le stazioni da Carsoli a Tivoli e poi fino a Roma potranno ospitare gli utenti con biciclette a seguito se c’è disponibilità di posto