In fiamme una cabina elettrica nei pressi di Firenze, in tilt anche la linea ferroviaria Roma – Avezzano

Avezzano. Il traffico di medio-lunga percorrenza e regionale ieri ha subito forti ritardi a causa di un incendio doloso a opera di ignoti a una cabina elettrica nei pressi di Firenze. Sono stati coinvolti i collegamenti sull’intera direttrice, sia quelli in direzione Nord, sia verso Sud. I treni hanno viaggiato per tutto il giorno e la notte con ritardi, variazioni o cancellazioni.

Anche i treni da e per la Marsica hanno subito notevoli disagi a causa dell’incendio. I convogli in partenza da Roma Termini sono stati cancellati e i pendolari dirottati improvvisamente a Roma Tiburtina da dove i treni sono partiti con qualche minuto di ritardo. Alcuni treni provenienti dalla Marsica e diretti verso la capitale, invece, hanno subito notevole ritardo con ripercussioni anche sugli altri mezzi in arrivo dall’Abruzzo.

Oggi la situazione dovrebbe tornare alla normalità, ma potrebbero esserci in ogni caso disagi soprattutto per i treni in arrivo o in partenza da Termini.