Treni bloccati tra Avezzano e Tagliacozzo, tecnici e Protezione civile sul posto

Avezzano. Dalle 13.55 di oggi, il traffico ferroviario tra Avezzano e Tagliacozzo è bloccato a causa di un inconveniente tecnico a un treno. Il servizio è riprogrammato con bus; per i treni ancora in viaggio, sono previsti ritardi fino a 90 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici per risolvere il problema e consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. I volontari della Protezione civile di Tagliacozzo sono sul posto per assistere i viaggiatori bloccati.

Il treno direttamente coinvolto è il R 4564 Roma Tiburtina (15:15) – Avezzano (17:39). Ecco i treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• R 4540 Roma Termini (13:08) – Avezzano (15:17): limitato a Tagliacozzo (15:03);

• R 4555 Avezzano (13:45) – Roma Termini (16:24): origine da Tagliacozzo (14:06);

• R 4562 Roma Termini (14:20) – Avezzano (16:02): limitato a Tagliacozzo (15:50);

• R 4171 Pescara (14:38) – Roma Termini (18:25): cancellato tra Avezzano (16:36) e Tagliacozzo (16:48).