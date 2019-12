Treni Avezzano – Roma Termini non saranno eliminati. Trenitalia assicura i convogli anche con il nuovo orario

Avezzano. I treni da e per Roma Termini non saranno cancellati e presto saranno integrati nell’orario invernale. Dopo una settimana di polemica Ferrovie dello Stato, tramite il suo corrispondente territoriale Abruzzo – Marche – Molise – Sardegna e Umbria, Giuseppe Angelini, è intervenuto per spiegare che i treni presumibilmente scomparsi in realtà non sono stati ancora caricati sul sito internet di Trenitalia.

I pendolari si erano allarmati non avendo trovato tra i nuovi treni quelli che abitualmente frequentano per recarsi da casa al lavoro e viceversa. Nello specifico la preoccupazione era sorta per la mancata presenza del treno regionale veloce in partenza da Tagliacozzo alle 14.22, con arrivo a Termini alle 16.25, e il corrispondente regionale veloce in partenza da Roma Termini alle 16.41 con arrivo a Tagliacozzo alle 18.04.

Angelini ha chiarito che “il ritardo nell’inserimento di alcuni treni che dall’Abruzzo vanno a Roma è legato all’armonizzazione degli orari della stazione di Roma Termini. Dal 6 dicembre anche questi treni saranno presenti nei sistemi di vendita”.