Tre marsicani ammessi al corso di fisarmonica moderna presso il Conservatorio di Santa Cecilia in Roma

Avezzano. Importanti traguardi per tre marsicani che ieri in Roma presso il Conservatorio di Santa Cecilia, sono stati ammessi al conservatorio di Santa Cecilia, per il corso di fisarmonica moderna con il docente Gianluca Pica, attualmente fisarmonicista dell’ Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Il conservatorio è il primo in Europa ad aprire le porte ai 12 nuovi allievi provenienti da tutta Italia! Ecco il loro nominativi: Danilo Murzilli, già maestro internazionale e musicista componente la band di Nick Luciani anima dei “Cugini di campagna” ed altri due marsicani Ezio Alfonsi e Carmine Di Marco i quali dopo anni hanno riscoperto questa passione in primo livello. Sia pur su fronti diversi tutti sono accomunati dalla passione per la fisarmonica da oltre trent’anni. L’ammissione al Conservatorio risulta essere una particolare gratificazione sin correlazione ai vari livelli di studio. @d.i.