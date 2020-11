Tre incidenti, le protesi alle gambe e una nuova vita: le storie di Rosanna, Luigi e Carmine

Rosanna Messina è una studentessa e ha quasi 19 anni. I diciotto anni li ha compiuti in ospedale e non ha potuto festeggiarli come avrebbe voluto. Ora ci sono tante restrizioni ma pensa già a indossare i tacchi e sa che i collaboratori di S.o.m. Officine Ortopediche, cercheranno di accontentarla in tutti i modi. Come hanno già fatto quando è entrata nel centro di Pescara chiedendo una protesi blu, del colore del cielo.

Luigi Vaccaro di anni invece ne ha 33, è un impiegato. Originario di Torino è ormai pescarese di adozione. Qualche anno fa al centro S.o.m. arrivò una sua cartolina spedita da New York, dove era stato in vacanza con la sua compagna. Ha contato i suoi passi con un’applicazione del telefono: circa 10 chilometri al giorno percorsi tra le vie della Grande Mela ma la notizia stava nel fatto che era il suo piede che alla fine della giornata gli aveva dato problemi per aver camminato troppo. E non la protesi.

Carmine Di Cesare è un impiegato e ha 45 anni. La protesi l’ha messa nel 1998. Ha avuto un incidente nel 1991. Prima ne ha “combinate” tante ed è lui a raccontarci che le prime volte che chiamava il centro, tutti sapevano già cosa dovesse annunciare: “Ne ho rotta un’altra, di protesi”. Realizzata con materiali innovativi e all’avanguardia la sua protesi oggi gli permette di andare in mountain bike, di raccogliere olive e di fare tutti i lavori di casa.

Al loro fianco, nel racconto della loro “nuova vita” con una protesi alla gamba, ci sono Martina Treier e Tommy Fidanza, collaboratori delle Officine S.o.m. di Pescara.

*Il video è stato registrato prima dell’entrata dell’Abruzzo in zona Rossa

