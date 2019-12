Tre cuccioli abbandonati la notte di Natale al distributore, nessuno ancora ha accolto la richiesta di adozione

Avezzano. Non sono stati giorni di festa per i tre cuccioli abbandonati in un distributore di carburante ad Avezzano prima di Natale.

L’accaduto è stato segnalato a Zampa amica e i volontari, già in emergenza per i numerosi abbandoni di questi giorni, sono subito arrivati sul posto per evitare che i cuccioli finissero sulla strada, senza scampo. E’ stato fatto un appello per adozione o sistemazione dei cagnolini, senza alcun esito per ora.

A quel punto i cuccioli sono stati recuperati dalla Asl. Non avendo ricevuto nessuna offerta di stallo in zona hanno dovuto fare intervenire le autorità preposte. L’invito è ad adottarli al più presto per farli uscire dal canile dove si trovano attualmente. Si sta cercando di recuperare i filmati del distributore di Borgo via Nuova in modo da individuare chi li ha abbandonati mandandoli incontro a morte certa.



Abbandoni si sono verificati in tutta la Marsica.

Le ragazze di Trasacco chiedono aiuto per un cucciolo sopravvissuto affinché venga adottato.