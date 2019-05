Tre band insieme per un unico obiettivo, sabato sera al Talia di Tagliacozzo inedito concerto per Caritas e Croce rossa

Tagliacozzo. Tre band insieme per un unico obiettivo, la musica come strumento di solidarietà. E’ questo il fine di un inedito concerto a sostegno della Caritas e della Croce rossa italiana che si terrà a Teatro Talia sabato 25 maggio prossimo alle 21.15.

Un evento imperdibile per la città di Tagliacozzo e per la Marsica e che avrà la finalità di raccogliere fondi umanitari e benefici per sostenere le due associazioni che lavorano da anni sul territorio in difesa dei più deboli. “La fiera ‘e Sant’Anna”, music together, vedrà alternarsi per la prima volta in assoluto tre band nate a Tagliacozzo in periodi diversi.

Sul palco del Talia saliranno gli storici gruppi Anny Aty Band, composto da Felice Iannini (voce e chitarra), Angelo Occhiuzzi (chitarra), Aurelio Occhiuzzi (tastiere), Gianluca Venturini (basso) e Armando Ravioli (batteria), e gli Ntfc, con Tanja Di Bernardo (voce), Emiliano Girolami (chitarra e voce), Massimiliano Corradi (piano e tastiera), Stefano Avagnano (basso) e Roberto Masciotta (batteria). Ci sarà inoltre la rock band Fuori Tempo Massimo con Fabrizio Venturini (voce e chitarra), Gabriele Paolucci (chitarra), Pietro Guida (piano e tastiera), Gianluca Venturini (basso) e Nicola Lustri (batteria). Ispirazioni, generazioni e generi diversi diversi che s’incontrano per un fine superiore, quello della solidarietà. L’evento, patrocinato dal Comune, è a offerta libera e la serata sarà presentato da Anna Venturini.