Tre atleti del Centro Taekwondo di Celano ammessi in Nazionale per gli Europei che si terranno in Spagna

Celano. E’ ufficialmente iniziato l’ultimo raduno prima dei Campionati Europei di Taekwondo. Alice Baliva, Francesco Scamolla e Ivana Ciccarelli dopo aver conquistato il titolo Italiano nelle rispettive categorie, sono stati convocati

nella Nazionale Italiana. Durante i raduni hanno dimostrato al Direttore Tecnico la loro preparazione ed hanno ottenuto il pass per entrare a far parte della Nazionale titolare che prenderà parte ai prossimi Campionati Europei. Si alleneranno presso il centro sportivo “Acqua Acetosa” di Roma fino al 29 settembre per poi partire verso la Spagna dove si svolgerà la competizione Continentale.

“Negli anni siamo sempre riusciti a fornire atleti di livello alla nostra Nazionale”, affermano i maestri Ennio e Calvino Cotturone , “questa volta ci siamo superati, i ragazzi che vestiranno la maglia azzurra per partecipare al Campionato Europeo sono addirittura tre. Un risultato che dimostra ancora una volta l’efficacia e la qualità degli allenamenti svolti.” “Una organizzazione capillare”, continuano, “il team dei maestri in questi anni si è arricchito della

collaborazione di Vittorio Cotturone. Curiamo i ragazzi fin da piccoli.”

“I risultati non sono casuali, ma i nostri allievi continuano a vincere negli anni sia in campo Nazionale che Internazionale. Le basi sono la parte più importante per la loro crescita. I risultati di oggi sono il frutto del lavoro svolto negli anni. Abbiamo creato una società con un potenziale enorme, nello sport i sacrifici pagano sempre. Tanti

sono gli atleti in grado di raggiungere risultati importanti, siamo sicuri che presto altri ragazzi si

aggiungeranno ad Alice, Francesco e Ivana. Abbiamo inoltre un vivaio di ragazzi molto giovani che

ha tutte le potenzialità per seguire le orme dei loro compagni di squadra.”