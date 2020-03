Travolto da un’auto mentre faceva salire clienti sul suo taxi, muore 49enne marsicano

Luco dei Marsi. Tragico incidente, questa notte intorno all’una in via Mazzini, all’altezza del ristorante Pinterrè di Bologna. Un tassista di 49 anni, mentre aspettava un cliente, è stato tamponato da un’Audi che sfrecciava a tutta velocità e che, nell’impatto, ha fatto schizzare il taxi fino all’incrocio con via Fossolo.

Il tassista, Fabrizio Cervellini, è stato tirato fuori dai vigili del fuoco e soccorso dal 118: malgrado il tentativo di rianimarlo, non ce l’ha fatta. L’altro, un uomo di 61 anni, in auto con la moglie di 63, si è ferito in maniera lieve (sono ricoverati al Maggiore). La polizia municipale, la Polstrada e i carabinieri sono intervenuti sul posto. Il sessantunenne è indagato per omicidio stradale: dovrà essere accertata la velocità a cui andava e se fosse ubriaco.

Il taxi, nel violento impatto, ha perso due bombole del gas che sono state recuperate e messe in sicurezza dai pompieri.