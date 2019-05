Traversata archeologica da Alba Fucens a Tagliacozzo per inaugurare il sentiero europeo E1

Tagliacozzo. La città romana di Alba Fucens, fondata nel 303 a.C., sorgeva nei pressi del lago Fucino, completamente prosciugato nell’Ottocento.

Il centro urbano, distante sessantotto miglia da Roma, è attraversato dalla via Valeria, la strada che, dipartendosi a Tivoli dalla Tiburtina, collegò progressivamente il Tirreno all’Adriatico.

L’escursione dell’ultimo giorno dell’inaugurazione del sentiero europeo E1 inizia con la visita dei resti archeologici dell’antica città, circondata da tre colline e da una cerchia muraria di tre chilometri: il centro organizzato in isolati rettangolari definiti dalla via dei Pilastri e la via del Miliario, le terme, il santuario di Ercole, le tabernae dove si svolgevano i commerci e l’anfiteatro, ancora oggi utilizzato per manifestazioni.

Dopo la visita della chiesa di San Pietro, sorto sul tempio di Apollo, della antica Fonte Follonica e delle possenti mura poligonali, ci avviamo lungo un percorso in discesa dal colle di Alba Fucens, dominato dalla vista panoramica dei monti Velino e Cafornia. Si arriva alla tomba monumentale che la leggenda associa a Perseo, ultimo re di Macedonia, sconfitto dai Romani nel 168 a. C. e deportato ad Alba Fucens, dove morì. Superata l’autostrada Roma – Pescara, si giunge nei Piani Palentini, dove nel 1268 avvenne lo scontro tra Corradino di Svevia e Carlo I d’Angiò; quest’ultimo, sconfitti gli Svevi, fece costruire la chiesa di Santa Maria della Vittoria, oggi in rovina.

Dopo un lungo giro per attraversare il fiume Imele su ponticelli in ferro, raggiungiamo Scurcola Marsicana e successivamente il borgo di Sorbo, dove un miliario ricorda il passaggio della via Valeria. Camminando lungo il fiume Imele, si procede fino a raggiungere la piazza dell’Obelisco, al centro dello storico borgo di Tagliacozzo.

Dati tecnici:

Difficoltà: T, Lunghezza del percorso: 21 km; dislivello 100 m; durata: 7 h.

