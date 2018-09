Trattore contro il terrorismo in vista del concerto, l’Abruzzese Fuori Sede ironizza sui social

Avezzano. Strade bloccate con mezzi agricoli, in vista del concerto dei The Kolors. E scoppia subito l’ironia sui social. A poche ore dall’esibizione della band uscita dal programma Amici di Maria De Filippi, in piazza Risorgimento, l’amministrazione comunale ha provveduto con apposita ordinanza, come previsto dalle recenti circolari Gabrielli, a chiudere le strade del centro della città ricorrendo anche a #soluzioniagricole (come le chiamano sulla nota pagina satirica L’Abruzzese fuori sede), nella fattispecie un trattore.

In un post su facebook, infatti, si legge “Masser ci sta il concerto dei The Kolors (ni li sacc di chi è li fije vabbò) per festeggiare la nuova fontana incredibile fregnissima. Ci stava un problema: bisognava rispettare le norme antiterrorismo. Problema risolto: un trattore per ogni ingresso e nin pass nisciune. #soluzioniagricole”.