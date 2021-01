Tratta ferroviaria Roma-Pescara, Avezzano Bene Comune: urge provvedere immediatamente

Avezzano. “Non possiamo e non dobbiamo aspettare la Tav, urge provvedere immediatamente alla situazione in cui versa la tratta ferroviaria Roma-Avezzano-Pescara. Centinaia di pendolari, che ogni giorno si recano a scuola oppure a lavoro, sono costretti a subire quotidiani disservizi che si traducono in ingenti ritardi, cancellazioni improvvise ed assembramenti su bus sostitutivi di fortuna”. È quanto si legge in un comunicato stampa il gruppo dirigente di Avezzano Bene Comune.

“Questa situazione non è accettabile”, aggiungono, “tanto più se ad essere interessata è una tratta importante come quella che collega la Marsica alla capitale ed alla costa abruzzese. È doveroso intervenire al più presto per garantire quantomeno la normale circolazione ferroviaria sulla linea. Riteniamo, anche per questioni ecologiche, che sia opportuno incoraggiare, tramite l’ottimale funzionamento delle infrastrutture, a ricorrere meno all’automobile ed a utilizzare i trasporti pubblici.”