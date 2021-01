Tratta ferroviaria Pescara – Roma, il Consiglio comunale di Avezzano compatto nel difendere il transito per Avezzano

Avezzano. I marsicani attendono risposte ma, soprattutto, certezze sul fatto che il treno Roma-Pescara continui a passare per Avezzano. Negli ultimi giorni l’ipotesi che la tratta transitasse per L’Aquila, azzoppando di fatto i trasporti nella Marsica, ha agitato non poco cittadini e le istituzioni che si sono immediatamente adoperate, attraverso specifici tavoli di confronto, per scongiurare lo scenario che riporterebbe indietro nel tempo l’intero territorio.

Nella giornata di ieri ad Avezzano si sono riuniti in conferenza i capigruppo con relativa rappresentanza di consiglieri. Unanime l’intento di lavorare in sinergia e lontano da personalismi per far sì che Avezzano non perda l’importante passaggio dell’infrastruttura che collega Pescara con la capitale e della quale usufruiscono migliaia di pendolari abruzzesi. Ognuno dei consiglieri presenti ha dato la propria disponibilità a seguire l’intero iter del progetto, sul quale vi è già uno studio di prefattibilità accettato.