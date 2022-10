Trasporto scolastico Avezzano, Comune accoglie petizione dei cittadini di Cese

Avezzano. “Il comune di Avezzano ha accolto la petizione, acquisita al prot. com.le n. 21255/2022, a firma di diversi cittadini di Cese, rappresentativa dei disagi degli alunni legati ai tempi di percorrenza impiegati con il servizio di trasporto scolastico comunale da/per la frazione di Cese” così, in una nota, Augusto Di Bastiano, presidente del Centro Giuridico del Cittadino di Avezzano.

“L’intervento riguarda il servizio di trasporto scolastico, in coerenza con la normativa vigente, agli alunni delle scuole statali di infanzia, primarie e medie, domiciliati prevalentemente in zone periferiche del territorio comunale e distanti dai plessi scolastici di destinazione” prosegue Di Bastiano.

“Il piano è stato modificato tenendo conto che del trasferimento nel mese di settembre 2022 di una parte delle scuole primarie dell’Istituto Mazzini e di tutte le scuole secondarie di primo grado dell’Istituto E. Fermi, attualmente site in Via Corradini, presso il nuovo edificio scolastico in Via Puglie, con conseguente necessità di integrare le attuali fermate e le sedi scolastiche da raggiungere” conclude Di Bastiano.