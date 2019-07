Sequestrati due quintali di carne dalla Polstrada, venivano trasportati con mezzo privo di garanzie igieniche

Avezzano. La Sezione Polizia Stradale dell’Aquila, nell’ambito del potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto di sostanze alimentari, nonché nell’utilizzo di alcool e droga alla guida di veicoli a motore nella provincia aquilana, ha proceduto nei giorni scorsi al sequestro di alimenti di indubbia provenienza.

In particolare il personale della sottosezione della Polizia Stradale di Avezzano operante nel territorio marsicano, ha proceduto al controllo di un veicolo trasportante circa 2 quintali di carne ovina e 30 kg di pane: il veicolo non era abilitato al trasporto di alimenti ma solo al trasporto di persone e quindi privo di garanzie igieniche.

Si è provveduto così alla contestazione delle Art.6/3° e 5° c. del D.Lgs. 193/07 i quali articoli prevedono un pagamento di circa 4mila euro, nonché il sequestro e confisca degli alimenti. Sul posto è intervenuto anche il personale della Asl di Avezzano dove il veterinario di turno ne ha disposto l’immediata distruzione. Nell’occasione è stata ritirata la carta di circolazione.

Lo scopo dell’attività di controllo è quello di contrastare il trasporto abusivo di sostanze alimentari da parte di conducenti che utilizzano veicoli privi dei sistemi di refrigerazione e quindi non idonei al loro trasporto.

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, gli operatori della specialità, sempre appartenenti alla Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano, hanno effettuato nel weekend controlli unitamente a personale medico della Questura dell’Aquila sempre nel territorio marsicano, dove hanno fermato e controllato diversi conducenti di autoveicoli, nell’occasione sono state ritirate 5 patenti di guida per la violazione “dell’art.186/2° per guida in stato di ebbrezza” e 2 persone sono state trovate positive all’uso di sostanze stupefacenti, sono stati di conseguenza decurtati oltre 60 punti e contestati altri 12 violazioni.

La specifica attività della Polizia Stradale dell’Aquila continuerà per tutto il periodo estivo con mirati controlli finalizzati a reprimere tali pericolosi fenomeni.