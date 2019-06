Trasporti nel caos da Tivoli verso la Marsica. Odissea per i viaggiatori esasperati. In tilt ferrovie e rallentamenti su A24

Redazione – Nonostante l’interruzione di linea i viaggiatori da Roma Termini diretti in Abruzzo con il treno sono stati invitati a partire per poi raggiungere le località di destinazione con gli autobus dalla stazione di Tivoli, ma così non è stato. Nessun autobus, treni fermi senza aria condizionata e gente costretta a ripararsi nelle anguste sale d’aspetto. Un tumulto generale di massa con proteste che hanno raggiunto vere e proprie esasperazioni. E’ dovuta intervenire la Polizia e anche il soccorso pubblico del 118 a causa dei ripetuti malori a cui sono stati sottoposte persone proprio per i gravi disagi di un pomeriggio bollente. Non va meglio sull’autostrada però , dove incolonnamenti di auto dovute al restringimento continuo di carreggiata causano l’andatura a passo d’uomo. Un vero e proprio caos che non trova assolutamente alcuna giustificazione.