Trasporti eccezionali su A25-A24: chiusura notturna di due tratte tra Avezzano e L’Aquila Est

Avezzano. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per consentire il transito di tre Trasporti Eccezionali (T.E.) sulla tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Avezzano (A25) e di L’Aquila Est (A24), nella notte di giovedì 9 giugno p.v. sarà disposta, dalle ore 00:30 alle ore 01:30, la temporanea sospensione della circolazione in entrambe le direzioni di marcia dell’autostrada A25 tra gli svincoli di Magliano dei Marsi e di Avezzano; successivamente, dalle ore 02:30 alle ore 04:00, sarà disposta la temporanea sospensione della circolazione in entrambe le direzioni di marcia dell’autostrada A24 tra gli svincoli di Tornimparte e di L’Aquila Ovest; al fine di minimizzare i disagi per la circolazione, si precisa che i suddetti provvedimenti saranno limitati al tempo strettamente necessario a consentire il transito in sicurezza dei tre Trasporti Eccezionali che viaggeranno opportunamente distanziati e muniti di scorta tecnica.

Conseguentemente, dalle ore 00:30 alle ore 01:30 di giovedì 9 giugno p.v., i veicoli in transito sull’A25 provenienti da A24/RM e diretti verso Pescara/A14 dovranno obbligatoriamente uscire dall’autostrada tramite lo svincolo di Magliano dei Marsi e rientrare in A25 tramite lo svincolo di Avezzano, mentre i veicoli provenienti da Pescara e diretti verso A24/RM dovranno obbligatoriamente uscire dall’autostrada tramite lo svincolo di Avezzano e rientrare in A25 tramite lo svincolo di Magliano dei Marsi; per entrambe le percorrenze sarà possibile proseguire sulla SS5 Tiburtina/Valeria. In occasione del transito presso lo svincolo di Avezzano dei predetti convogli T.E., personale incaricato dalla Scrivente attuerà brevi sospensioni della circolazione in uscita dal casello. Analogamente, dalle ore 02:30 alle ore 04:00 di giovedì 9 giugno p.v., i veicoli in transito sull’A24 provenienti da RM/A25 e diretti verso L’Aquila/Teramo dovranno obbligatoriamente uscire dall’autostrada tramite lo svincolo di Tornimparte e rientrare in A24 tramite lo svincolo di L’Aquila Ovest, mentre tutti i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/RM dovranno obbligatoriamente uscire dall’autostrada tramite lo svincolo di L’Aquila Ovest e rientrare in A24 tramite lo svincolo di Tornimparte; per entrambe le percorrenze si consiglia di utilizzare la SS17 e la SP1 Amiternina per Villagrande da e per L’Aquila. Nella circostanza la circolazione nella frazione di Villagrande sarà gestita in regime di senso unico alternato, con l’assistenza di “movieri” appositamente formati e incaricati dalla Scrivente.