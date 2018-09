Trasferta vietata per tifosi Avezzano a Monte San Giusto, tifosi biancoverdi assenti alla gara calcistica

Avezzano. Brutte notizie per i tifosi dell’Avezzano, dopo i tafferugli avvenuti fra le due tifoserie domenica scorsa prima di Avezzano-Cesena, all’esterno dello stadio dei Marsi, e che ha visto già alcuni provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Come comunicato sulla pagina Facebook della società marsicana “L’Avezzano Calcio srl comunica che l’osservatorio della Lega Nazionale Dilettanti ha imposto il divieto di trasferta per i tifosi biancoverdi, che non potranno seguire la squadra guidata da Giampaolo sul campo di Monte San Giusto, località di Macerata, dove è in programma la gara Montegiorgio- Avezzano”.