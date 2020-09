Trasferiti a Vasto e L’Aquila i 25 migranti arrivati a Paterno nei giorni scorsi

Come raccontato da MarsicaLive sulla struttura di accoglienza, non a caso, erano stati sollevati dubbi di idoneità da parte del Comune. Una lettera, firmata dal commissario prefettizio del Comune di Avezzano, Mauro Passerotti, era stata inviata al prefetto dell’Aquila per segnalare la non idoneità dell’immobile a ospitare gli stranieri. Non sarebbe possibile, infatti, secondo il Comune o meglio secondo la sua struttura tecnica dell’ente, applicare le norme di distanziamento volte a contrastare il coronavirus.

Ora i 25 migranti sono in viaggio verso Vasto e l’Aquila dove verranno ospitati in strutture del territorio.