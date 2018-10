Trasferimento mercato del sabato: rivoluzione della viabilità. Ecco come muoversi per le strade di Avezzano

“Ci sarà un intervento sulla pista ciclabile che attraversa la zona”, hanno spiegato dal Comune, “non si tratta di uno smantellamento ma semplicemente di un adeguamento fatto sempre e comunque nel rispetto delle norme, elaborato per andare incontro alle esigenze degli ambulanti che monteranno i loro banchi a ridosso delle aree ciclabili. La pista continuerà ad essere percorribile e fruibile a tutti”.

La viabilità subirà inevitabilmente delle modifiche: divieto di transito e il divieto di sosta e fermata con rimozione, dalle 5 alle 15, nelle seguenti strade: via A. Tirabassi, via L. Einaudi, piazza Nardelli, via N. Fabrizi, sull’area di parcheggio non denominata compresa tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via S. Allende, su un tratto di via A. De Gasperi. Sarà chiuso il transito nel tratto di via Kolbe da via degli Arditi fino a Piazza Nardelli. Obbligo di svolta a destra su via degli Avieri per chi percorre via degli Arditi direzione di marcia nord sud. Dalle 5 alle 15 per le linee di trasporto pubblico TUA saranno istituiti i seguenti percorsi alternativi: in arrivo Via Palanza – Via Delle Olimpiadi Via degli Eroi- Via don Minzoni -Via Cassinelli; in uscita: Via Cassinelli – Via Don Monzoni – Via Silone -Via Palanza. Dalle 5 alle 15 per le linee di trasporto pubblico della SCAV saranno istituiti i seguenti percorsi alternativi: Linea 1 con direzione Ospedale: via Aldo Moro, via Ferruccio Parri, via Luigi Einaudi anziché via Aldo Moro, via Alcide De Gasperi, via Luigi Einaudi”.

Il Comune di Avezzano, inoltre, ha anche lanciato l’hashtag #TUTTIALMERCATODIAVEZZANO per invitare i cittadini a vedere con i loro occhi la nuova collocazione degli stand.