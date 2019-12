Trasferimento mercato, ci risiamo: fissato incontro per discutere possibili soluzioni

Avezzano. E’ previsto per domani, alle 12 al municipio di Avezzano, un incontro finalizzato a discutere le possibili destinazioni del mercato del sabato. Non è ancora del tutto tramontata, quindi, l’idea di trasferirlo dalla zona nord della città in altre location, da qualcuno ritenute più confacenti alle necessità di ambulanti e residenti.

La convocazione, inoltrata ad associazioni di categoria – Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Cidec e Help Commercio – dal dirigente Massimo De Sanctis, sarà volta ad aprire nuovamente la discussione su quella che, a tutti gli effetti, è diventata una problematica concreta. Causa di numerosi scontri dialettici tra le varie fazioni politiche presenti nell’ultima amministrazione comunale, il mercato cittadino, anche a distanza di mesi, non smette di far parlare si sé.

Appare complesso trovare una soluzione però, non fosse altro perché con il passare del tempo e il consolidarsi delle abitudini, in molti si sono ricreduti sulla reale possibilità di mantenerlo nella zona nord di Avezzano. Se all’inizio, infatti, il trasloco da piazza Torlonia aveva scatenato non poche polemiche, lasciando perplessi gli stessi residenti dell’area coinvolta, adesso sembra invece essersi ridotto il gap tra sostenitori e detrattori dello spostamento.