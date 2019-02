Trasferimento Cim all’istituto Noesis, il Comune precisa: ambulatori e aule scuola in due aree diverse

Avezzano. In merito alla preoccupazione espressa dai genitori degli alunni che frequentano le lezioni nella struttura “Noesis” per via del trasferimento degli uffici del Cim, l’amministrazione comunale precisa:

“Gli ambulatori del Centro Salute mentale saranno trasferiti in uno stabile che non è quello che ospita la scuola. Si tratta di stanze che si trovano in tutt’altra area rispetto a quella in cui si trovano gli studenti”.

Tale comunicazione era stata già diffusa ufficialmente dalla stessa Asl, tramite il proprio ufficio stampa.