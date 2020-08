Trasacco si stringe attorno ai suoi artisti, al via Trasaccagosto tra sport, cultura ed eventi all’aria aperta

Trasacco. Come ormai accade da più di trenta anni, anche quest’estate “Trasaccagosto” animerà il paese marsicano. L’amministrazione comunale, per rilanciare e sostenere l’economia locale ha organizzato una serie di eventi all’insegna della tradizione, della cultura, dello sport e della natura. “Consapevoli delle restrizioni dovute alle misure anti Covid-19” spiega il sindaco Cesidio Lobene “non abbiamo voluto fermare l’estate trasaccana, kermesse che va avanti dal 1987, ma ci siamo riorganizzati con appuntamenti che si svolgeranno in piena sicurezza all’aperto”.

“Il programma 2020 prevede una serie di eventi sportivi, come le escursioni in montagna e l’arrampicata nella parete rocciosa in località Grotta di Continenza e di eventi culturali di musica, arte e teatro con il coinvolgimento degli artisti trasaccani, fermi a lungo per le restrizioni legate all’emergenza Covid. Con il supporto della consulta dei giovani e la collaborazione del comitato feste patronali, l’amministrazione comunale ha organizzato numerosi eventi per bambini e ragazzi: laboratori ludici e teatrali, proiezioni di film, caccia al tesoro e giornata ecologica”.

Sono partite, inoltre, da due settimane le escursioni di “RiscopriAMO il nostro territorio” un progetto pilota, studiato per il benessere del corpo e dell’anima alla riscoperta della magica Vallelonga. Le escursioni, organizzate con l’associazione sportiva PlusUltra, andranno avanti fino a fine agosto, con una serie di passeggiate alla scoperta dei magnifici paesaggi che la nostra Marsica offre, promuovendo la bellezza, l’unicità e la purezza del nostro territorio. “Un progetto che potrà svilupparsi durante tutto l’anno e che potrà fare da volano al turismo montano, creando un prodotto esperenziale aperto a tutti”, afferma l’assessore on delega al turismo Marta Coruzzi.

Nei giorni 26, 27 e 28 agosto, il GAL promuoverà l’evento “Abruzzo Autentico” con l’esposizione di artigianato tipico locale, rievocazione di arti e mestieri, esposizione di prodotti alimentari locali e degustazioni, tutto all’insegna della valorizzazione delle tipicità abruzzesi e l’avvio di un progetto di valorizzazione turistica della Vallelonga, con la presenza di autorità, addetti ed operatori turistici. AmiAMO la nostra terra, valorizziAMO la nostra cultura, riscopriAMO la nostra storia e inventiAMO così il nostro futuro: la neve, il cielo e l’oro hanno le stesso valore (cit. Boris Vian).

Per consultare il programma visitare il sito del Comune di Trasacco