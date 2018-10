Trasacco: Quaglieri lascia il Comune per candidarsi alle regionali, si dimette tutta la maggioranza

Trasacco. Mario Quaglieri lascia l’amministrazione comunale e punta all’Emiciclo. Questo pomeriggio il primo cittadino Quaglieri si è tolto la fascia tricolore per iniziare la sua corsa verso la Regione. La scelta di lasciare il Comune era nell’aria già da qualche giorno ma solamente oggi è stata palesata. Quaglieri, che si candiderà in quota centrodestra con Fratelli d’Italia era stato eletto per la seconda volta nel giugno 2017. Il sindaco, che durante il consiglio comunale non ha fatto parola della sua scelta di lasciare lo scranno, ha deciso di lasciare per le prossime elezioni regionali insieme a tutta la sua maggioranza facendo di fatto cadere l’amministrazione. Le dimissioni, che sarebbero già state firmate, verranno protocollate domani mattina.

