Trasacco, Lobene: lavori per il rifacimento stradale in fase di avvio, un ringraziamento al consigliere provinciale Alfonsi

Trasacco. “Prenderanno il via a breve – afferma il neosindaco Lobene – i lavori per la messa in sicurezza di via Fossa di Villa e di via Milano, arteria principale che convoglia tutto il paese, dalla zona artigianale fino al centro abitato di Trasacco”.

“Sarà portato a termine il rifacimento del manto stradale, con la relativa segnaletica, e sarà effettuata l’apposizione del guardrail, all’interno di un piano di lavori per un totale di circa 400mila euro”.

“Vorrei rivolgere un personale ringraziamento – conclude – al consigliere provinciale Gianluca Alfonsi, interessatosi personalmente alla vicenda, sollevando il problema nelle sedi a ciò deputate e a dimostrazione che la provincia ascolta ed accoglie le istanze del territorio”.