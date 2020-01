Trasacco, fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo scolastici, ecco come fare richiesta

Trasacco. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo scolastici.

Come prevede l’articolo 27 della legge n. 448 del 23.12.1998, il Comune di Trasacco ha messo a disposizione la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado. Sono ammessi al beneficio le famiglie degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1^ grado e la scuola secondaria di 2^ grado il cui I.S.E.E. non supera il limite di € 15.493,71.

I benefici sono erogati con l’impiego dei fondi di cui alla Deliberazione Regionale n. 836 del 23/12/2019. Non sono rimborsabili le spese sostenute per l’acquisto di dizionari, atlanti ed altre pubblicazioni richieste dalla scuola per attività didattiche particolari.

La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dal genitore o, se maggiorenne, dallo studente stesso e dovrà essere corredata dalla fattura o dettaglio dei libri acquistati con i relativi scontrini fiscali, dall’attestazione Isee in corso di validità, dalla copia del documento di riconoscimento e del codice IBAN richiedente.

La richiesta dovrà essere presentata, completa della documentazione necessaria, a mano presso il Servizio Servizi Sociali o Amministrativo del comune di Trasacco, Piazza Mazzini, 67059 Trasacco, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite pec all’indirizzo comune.trasacco@pec.it , entro il termine perentorio del 30 marzo 2020, pena esclusione del beneficio. La modulistica è presente e scaricabile prioritariamente dal sito www.comune.trasacco.aq.it, in alternativa, potrà essere ritirata presso l’Ufficio servizi sociali o protocollo.

Gli importi massimi dei benefici sono quantificati sulla base delle risorse disponibili con l’eventualità che l’assegnazione degli stessi benefici possa essere effettuata in base a criteri stabiliti da apposita Deliberazione di Giunta Comunale in caso di risorse insufficienti. Si precisa che, come indicato dalla Regione stessa, saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione.

Di tutte le domande pervenute sarà predisposto l’elenco degli ammessi a contributo unitamente all’elenco degli esclusi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.