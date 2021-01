Trasacco, finanziati i lavori per valorizzare sito archeologico e naturalistico Monte Labrone

“Verrà quindi finanziato, dal dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie la nostra proposta: un progetto fondamentale e fortemente voluto da tutta l’amministrazione comunale per la messa in sicurezza e la valorizzazione di una zona a grande valenza storico – archeologica e tanto cara ai trasaccani. Finalmente si potranno realizzare opere di ristrutturazione e recupero del fortino Pre – Romanico per creare un punto di aggregazione e divulgazione tecnico – scientifica delle risorse naturalistiche ed archeologiche presenti nel territorio”.

“Rifugio, parco avventure ed opere di selvicoltura per la riqualificazione della pineta e messa in sicurezza dei sentieri di collegamento, opere di conservazione per la ricostruzione di siti atti alla coltivazione delle essenze arboree autoctone. Un intervento che sarà il volano per il consolidamento per incrementare la sinergia naturalistica e storica, per il potenziamento ed il ripristino della fruizione turistica, didattica e ricreativa del nostro caro Monte Labbrone”, spiega Lobene.

“L’intervento si inserisce in un’area di fondamentale valenza naturalistica, poiché ricade all’interno dell’area SIC“Parco Nazionale d’Abruzzo” e sito Natura 2000, nonché di rilievo storico – archeologico per la presenza della Grotta Continenza, risalente all’epoca Neolitica e per la presenza di Fortini / Rifugi di epoca preromanica. La messa in sicurezza anche del versante relativo al perimetro viabilità risulta di fondamentale importanza per la prevenzione del rischio idrogeologico. La prevenzione del dissesto, unita alla valorizzazione delle aree storiche e dei sentieri renderà ancora più accessibile la nostra Montagna, radice della nostra identità e punto di decollo del nostro futuro”, conclude Lobene.