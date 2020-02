Trasacco contro la partecipazione del rapper Cally al Festival di Sanremo, il sindaco Cesidio Lobene: prendiamo le distanze da questi personaggi

Trasacco. La partecipazione del rapper Junior Cally al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, sta provocando una vera e propria reazione a catena di dissensi. Accusato di scrivere canzoni che incitano alla discriminazione di sesso e al femminicidio. La polemica è stata causata soprattutto dal testo della canzone Strega, in cui il cantante usa dei termini molto duri nei confronti di una donna.

A livello nazionale sono state molte le autorità e le figure che hanno espresso un forte dissenso per la partecipazione di Junior Cally al festival di Sanremo. L’amministrazione comunale di Trasacco, si è riunita ieri per discutere appositamente di questo argomento optando per l’approvazione di una nota di protesta al riguardo.

Il sindaco Cesidio Lobene ha dichiaato, “L’idea che sulle donne e sulla violenza di genere si possa pensare o peggio dire qualunque cosa purché pronti subito dopo a dirsi dispiaciuti o a rivendicare licenze artistiche non riabilita il cantante che in passato ha usato nei propri brani musicali espressioni sul femminicidio e violenza. Il rapper tanto per farsi un’idea dovrebbe incontrare queste donne dal volto e il cuore tumefatto per comprendere che niente e nessuna espressione artistica giustifica l’utilizzo di frasi che fanno riferimento ad azioni gravi è inqualificabile contro la donna. Pertanto , il consiglio comunale ci tiene a diffidare formalmente la Rai ed a prendere le distanze da questi soggetti che influenzano la vita di milioni di adolescenti”.