Trasacco celebra la storia contadina, tutto pronto per la decima edizione di “Ruette in Festa”

Trasacco. Apre i battenti questa sera la decima edizione di Ruette in Festa, la rievocazione contadina trasaccana che mira a riscoprire e promuovere un passato rurale. Questa sera, quindi, il centro storico di Trasacco farà da scenario a partire dalle 19, alla caratteristica manifestazione. Lungo i vicoli del paese riapriranno le cantine e verranno allestiti stand per degustare i prelibati prodotti della gastronomia del posto e mostrare l’artigianato locale. Quest’anno per festeggiare alla grande un anniversario decennale Ruette si arricchisce di mercatini, hobbisti e curiosità, il tutto rallegrato da musica e divertimento.

