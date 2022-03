Trasacco celebra i 50 anni di sacerdozio di padre Carmine Cucinelli, testimone del Volto Santo nel mondo

Trasacco. Sabato 19 marzo, alle ore 17 nella basilica dei santi Cesidio e Rufino a Trasacco, si terrà la solenne santa Messa Giubilare in occasione del 50° di sacerdozio del frate cappuccino padre Carmine Cucinelli.

Padre Carmine Cucinelli, è nato a Trasacco nel 1946, entrato a 12 anni nel Seminario dei frati Cappuccini, vestì l’abito religioso nel 1963 e venne ordinato sacerdote nel 1972. Subito assegnato al convento della Pietraquaria in Avezzano, nel 1974 va all’Incoronata di Vasto, prima come vicedirettore del seminario serafico e poi come direttore. Riveste l’ufficio di Segretario provinciale per le vocazioni. Nel 1983 viene trasferito nella casa di accoglienza vocazionale a Penne e nel 1985 nella casa vocazionale di Caramanico Terme. Nel 1989 diventa superiore e parroco di San Francesco di Paola in Sulmona. Dopo 15 anni, nel 2004 viene nominato Superiore e Rettore del Santuario del Volto Santo a Manoppello. È stato direttore responsabile della rivista vocazionale “La Via” e della rivista “Il Volto Santo di Manoppello”. Il 1° settembre del 2006 ha accolto il Papa Benedetto XVI in visita al Santuario del Volto Santo. Ha compiuto vari viaggi all’estero per diffondere la devozione al Volto Santo e intronizzare una copia della sacra Immagine in varie città: in USA a: Las Vegas, Los Angeles, Palo Alto, San Francisco; in Canada a Vancouver; nelle Isole Filippine a Nampicuan (Nueva Eicja), Taguig, Makati di Manila; in Polonia a Katowice. Inoltre cura il sito Web www.voltosanto.it e la pagina web di Facebook: “Basilica Volto Santo di Manoppello”. Ha curato la trascrizione delle testimonianze scritte a mano dai devoti e figli spirituali del Servo di Dio padre Domenico da Cese, raccolte per la maggior parte da fra Vincenzo D’Elpidio, fatte sistemare in appositi faldoni e fatte catalogare in formato digitale. Ha procurato l’arricchimento di formelle in bronzo nelle porte della basilica e, insieme a padre Paolo Palombarini, ha rinnovato l’arredo del presbiterio con nuova sede, nuovo ambone e nuovo porta cero pasquale; realizzata una nuova sala polivalente ed una nuova sacrestia. A ottobre del 2020 è stato trasferito a Giulianova come guardiano pro tempore e rettore del santuario della Madonna dello Splendore fino alla fine del 2021.