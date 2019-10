Trasacco, cane investito e abbandonato sul ciglio della strada

Trasacco. Trovato morto un cane su una delle strade principali del comune marsicano, per l’esattezza via Milano. Il cucciolo sarebbe stato investito e poi abbandonato sul ciglio della carreggiata.

Non sarebbe il primo episodio che si verifica in quel tratto stradale, percorso, a volte, con una velocità eccessiva nonostante si trovi in un centro abitato. Una via sempre molto affollata di auto parcheggiate in maniera approssimativa che, spesso, impediscono il giusto passaggio di mezzi agricoli, aumentando il rischio di incidenti e vittime.