Tragico incidente in Puglia, muore a 43 anni Christian Norandini

San Pietro Vernotico (Brindisi) – Una tragica notizia ha suscitato cordoglio sia nel brindisino ma anche a Carsoli per l’improvvisa scomparsa di Christian Norandini. Il 43enne da qualche anno si era trasferito in Puglia per lavoro, e questa mattina all’alba ha purtroppo perso la vita in un grave incidente automobilistico. L’impatto è avvenuto lungo la strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Brindisi. Cristian era alla guida della sua Panda e lo scontro è avvenuto con una Fiat Punto guidata da un ragazzo ventenne di Cellino San Marco, che si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale di Brindisi.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i Carabinieri di San Pietro Vernotico, per ora si sa che l’impatto è stato violentissimo, e potrebbe essere stato causato da una manovra azzardata della Fiat Punto. I veicoli si sono ridotti ad un groviglio di lamiere, e per estrarre Christian Norandini e l’altro ragazzo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le auto sono state rimosse e poste sotto sequestro giudiziario

Christian Norandini lavorava in un bar ed era benvoluto da tutti, anche per il suo modo affabile e rispettoso. Negli ultimi anni ha sempre lavorato nel mondo della ristorazione, da un paio di anni, dall’inizio della pandemia era tornato a San Pietro Vernotico. Anche ieri sera era in piazza per prepare aperitivi e cocktail come di consueto.

Ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a Carsoli e si era sempre fatto voler bene proprio per i suoi modi cordiali e rispettosi nei confronti di tutti.

La salma è stata trasportata presso l’obitorio di San Pietro Vernotico, e dopo l’autorizzazione del Magistrato dovrebbero tenersi i funerali già nella giornata di domani. Mentre martedì le spoglie mortali di Cristian dovrebbero tornare a Carsoli con la celebrazione del rito funebre presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Vittoria.

N.B.

Diritti riservati per contenuti ed immagini.