Tragedia Velino, ad Avezzano rinviate le attività istituzionali in segno di lutto

Avezzano. Rinviate tutte le attività istituzionali del Comune di Avezzano per la prossima settimana in segno di lutto per la tragedia del Monte Velino.

“In segno di rispetto per la tragedia che ha colpito l’intera comunità cittadina”, si legge nella nota, “l’amministrazione del Comune di Avezzano ha deciso di sospendere per la prossima settimana le attività istituzionali, escluse quelle indifferibili o legate all’evento luttuoso. Lo stesso consiglio comunale, inizialmente previsto per il 26 febbraio, si terrà il 4 marzo con ordine del giorno che verrà comunicato nei termini previsti”.

La città di Avezzano piange la scomparsa di Valeria Mella (25), Gianmarco Degni (26), Gianmauro Frabotta (31) e Tonino Durante (55), i quattro escursionisti dispersi dal 24 gennaio sul Monte Velino. Nei prossimi giorni verrà proclamato il lutto cittadino, probabilmente in occasione dei funerali.

“Al cospetto di questa immane tragedia”, sottolinea il primo cittadino, Gianni Di Pangrazio, “le parole diventano inutili. In momenti come questi, bisogna lasciare spazio ad un rispettoso silenzio, perché non ci sono termini che possano lenire il dolore provocato da una ferita tanto profonda. Avezzano e la Marsica sono vicine alle famiglie dei nostri sfortunati concittadini e pregano per le loro anime”.