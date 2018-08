Tragedia Genova, i sindaci abruzzesi impegnati nel caro pedaggi con il lutto al braccio per ricordare le vittime

I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo, impegnati nella lotta al “caro pedaggi” e per il mantenimento della sicurezza nei tratti autostradali A24/A25, esprimono profondo cordoglio per l’immane tragedia che ha colpito la città di Genova e, in questo tragico momento di dolore, si stringono alle famiglie delle vittime e dei feriti.

Attraverso una nota hanno infatti comunicato che, nella manifestazione programmata per il 19 Settembre 2018 presso il Piazzale del Ministero dei Trasporti a Roma, saranno presenti con il lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime di questo tragico evento.