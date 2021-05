Tragedia del Mottarone, ad Avezzano Tricolore a mezz’asta nella sede di Unuci e Assoarma

Avezzano. L’Unuci e le Associazione d’Arma di Avezzano hanno posto, nella sede di Via Cerri, il Tricolore a mezz’asta per la tragedia del Mottarone, dove “Sono decedute 14 persone, tra cui due bimbi”.

“Ecco le persone vittime dell’omicidio doloso: Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia, e sua moglie Peleg Tal, nata in Israele il 13 agosto 1994; il loro figlioletto Biran Tom, di due anni, mentre il piccolo ferito di 6 anni, ricoverato in gravi condizioni, è il figlio primogenito della coppia; Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950 e Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939, nonni di Peleg Tal; Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza); Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante”, scrive in una nota il presidente di Assoarma Avezzano 1° Capitano Floriano Maddalena: “siamo in lutto”, lacrimiamo pensando al crimine che ha tolto la vita a 14 persone”.