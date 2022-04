Tragedia a Pietrasecca, uomo trovato senza vita in cantina

Carsoli. Esce di casa e va in cantina a togliersi la vita. È accaduto questa mattina a Pietrasecca, frazione di Carsoli. L’uomo, 65 anni originario del paese ma per anni residente a Tagliacozzo, dopo essersi svegliato con calma si era preparato ed era uscito di casa.

La moglie pensava stesse andare a fare una passeggiata ma non vedendolo rientrare si è allarmata. Dopo averlo cercato ovunque si è diretta in cantina e lo ha trovato privo di vita. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Un gesto estremo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il 65enne nei mesi scorsi aveva contratto il covid ed era stato ricoverato per molti giorni. Ne era poi uscito senza conseguenze ed era tornato alla vita di tutti i giorni.