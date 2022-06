Traffico di droga nella Marsica: in 32 davanti al giudice: tutti i nomi

Avezzano. Dopo quasi 10 anni di processo, in 32 finiscono davanti al gup di Avezzano, Daria Lombardi, con l’accusa di spaccio. Dovranno comparire in tribunale lunedì. L’indagine, svolta dalla guardia di finanza di Avezzano, aveva consentito di fare luce su un traffico di droga nella Marsica tra il 2013 e il 2014, per un totale di ben 97 capi di imputazione.

Le indagini hanno accertato che il punto di riferimento degli spacciatori era un attico al quinto piano di un signorile palazzo nella centralissima via Montello, dove gli imputati avevano l’abitudine di incontrarsi per pianificare e gestire le attività illecite.

Gli uomini della guardia di finanza si sono avvalsi di rilevatori Gps, di intercettazioni telefoniche tra gli spacciatori e i clienti e di intercettazioni ambientali tra gli spacciatori. Si tratta di numerosi episodi di vendita a clienti marsicani e anche di cessioni di grandi quantitativi. In particolare viene contestato un episodio di cessione, nel 2013, di due chili di hashish, partiti dalla Marsica e arrivati nella zona di Pescara.

Sotto accusa Saleh Fikri, 51 anni, Morad Kharsas, 41, Joouad Fadil, 36, El Mati Ettalhaouy, 45, Abdellatif Atfi, 43, Rachid Chouchi, 41, El Habib El Hairani, 44, Michela Vento, 31, Monica Iacoboni, 51, Mohammed Aquani, 41, Aziz En Naji, 42, Abderrazak Nassite, 40, Omar Assinate, 34, Omar Larichi, 38, Abdelmoula Belaich, 38, Karim Redouane, 37, Anas Hnida, 33, Fatima Zahra Chouki, 26, Mustapha TioudJi, 41, Youssef Bya, 38, Renata Petra, 38, Gabriele Spirito 45, Michele Rea, 51, Vincenzo Macera, 53, Abdellah Archouini, 35, El Madhi Erriquioui, 33, Abdelilah Badi, 33, Maurilio Di Genova, 49, Mohamed Arooubi, 38, Mahomed Harir, 32, Acharafe Ben, 42, Mohamed Natim, 33.

Il titolare dell’inchiesta è il pm Elisabetta Labanti. Il nutrito collegio difensivo è composto dagli avvocati Gianluca Presutti, Mauro Ceci, Mario Del Pretaro, Gianluca e Pasquale Motta, Domenico Quadrato, Francesco Olivieri, Andrea Tinarelli, Roberto Verdecchia, Roberto Jaggereger, Romolo Longo, Leonardo Casciere, Antonio Pascale, Giovanni Fracassi, Michele Coccia, Alessandra Michetti, Tullio Zampacorta, Marco Bartolomucci e Annunziata Morgani.