Traffico di droga da Milano alla Marsica, anche una donna a capo della piramide criminale: in 19 sotto accusa

Avezzano. Traffico tra Milano e la Marsica, chiesto il rinvio a giudizio per 19 persone. E’ l’esito di una operazione portata avanti dalla distrettuale antimafia dell’Aquila, riguardo a reati di spaccio di sostanze stupefacenti nel Fucino e nella Marsica. In particolare, in comuni interessati erano Avezzano, Celano, Scurcola Marsicana, L’Aquila e Teramo, ma sembra, secondo quanto accertato, che la droga provenisse dal Milanese.

L’udienza, fissata al 30 ottobre, vede sotto accusa 19 persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio. Si tratta principalmente di cittadini stranieri, di nazionalità marocchina, e di alcuni italiani. Alla guida della piramide, secondo gli accertamenti, c’era Youssef Bya.

Il traffico e lo smercio della droga, secondo l’accusa, veniva gestita anche da una donna, mentre quando lo straniero si trovava in carcere per altri reati c’era un sostituto che prendeva in mano tutta l’organizzazione dello spaccio. L’inchiesta è stata avviata nel 2017 e ha visto finire sotto indagine 33 indagati. Ingente la quantità di droga sequestrata nel corso del tempo. Alcuni degli accusati sono difesi dagli avvocati Roberto Verdecchia, Luca e Pasquale Motta.