Tradizioni che ricominciano, tornano le feste nei borghi abruzzesi: sagra della fava a Paterno

Paterno. Tutto pronto per la 52esima edizione della Sagra delle Fave. La kermesse torna il 4 e 5 Giugno dopo due anni di stop causa Covid, nel weekend dedicato alla Fava principessa della tavola di primavera.

La presidente della Pro Loco di Paterno, Marilena Sannito, ribadisce l’importanza di eventi come questi soprattutto nell’attuale fase di ripartenza post Covid, per la funzione sociale svolta dalla Festa e per il ruolo giocato da soci e volontari che dedicano il proprio tempo libero all’organizzazione di questi appuntamenti. “La pandemia” sottolinea la Sannito “ha fatto riscoprire ai cittadini il valore della comunità e della socialità, imponendo un cambio di rotta e incentivando a lavorare per il bene comune e per far conoscere i prodotti enogastronomici del nostro territorio”.

Si potranno gustare le Fave coltivate dalla Proloco accompagnate da pecorino, prosciutto, minestra, panini e vino della Cantina cooperativa di Paterno.

E insieme al gusto, anche la musica troverà il suo spazio grazie alla partecipazione di due grandi musicisti “Vittorio il Fenomeno” e “Alessandro e i miei anni ruggenti”.

Sabato pomeriggio inoltre si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso “Un Disegno per la Pace”, indetto dalla Proloco Paternomio e rivolto agli alunni della classe V^ della scuola primaria “Collodi-Marini” con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani al valore della Pace attraverso la realizzazione di un disegno.

La Proloco vi dà appuntamento in Piazza Gagliardi a Paterno.