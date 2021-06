Tradizione e innovazione si fondono a Borgorose: Birra del Borgo riqualifica l’antico borgo

Borgorose. Un mix di tradizione e innovazione ha invaso Borgorose. A rompere gli schemi della routine quotidiana sono arrivati i giovani del Truly Design Crew, un gruppo di street artist di Torino, che hanno acceso i loro riflettori sulla storica Torre di Torano. Un simbolo per Borgorose ma anche per Birra del Borgo che ha sul marchio proprio la torre e che ha scelto di festeggiare così il suo 16esimo compleanno.

Grazie alla collaborazione tra Birra del Borgo e il Comune di Borgorose è nata l’idea di far customizzare la torre dalla compagnia di artisti con un’opera ricca di colore, con sfumature pop e moderne, perfette per sottolineare come la tradizione possa effettivamente riuscire ad avere un sapore nuovo. Un grande progetto di riqualificazione che Birra del Borgo ha voluto mettere in atto per rafforzare il suo legame con il territorio. Alla presentazione ufficiale dell’iniziativa hanno preso parte il sindaco Mariano Calisse, i vertici di Birra del Borgo e degli influencer che hanno raccontato la giornata vissuta nel borgo reatino sui loro social.

Oltre all’opera realizzata dalla Truly Design Crew e anticipata da un video ironico di Rrobi Del Garbo che ha fatto il giro del web in pochi giorni con la vecchina in skateboard che imbrattava la torre e scappava, i dipendenti di Birra del Borgo hanno riqualificato anche il sentiero di accesso alla Torre di Torano per permettere agli abitanti di Borgorose di tornare a vivere nel migliore dei modi il loro territorio.

“Birra del Borgo infatti, è l’esempio concreto di come la tradizione possa mescolarsi alla novità per dare origine a qualcosa di inaspettato”, hanno spiegato dall’azienda, “una vera e propria missione, che ha portato il birrificio a introdurre elementi innovativi all’interno degli antichi stili birrai. Scelta che viene enfatizzata anche con il nuovo messaggio “La tradizione ha un sapore nuovo”. Ecco quindi, che nel suo desiderio di ridare al piccolo borgo – dove tutto è iniziato – la giusta riqualificazione, rendendolo un luogo che possa essere appealing per i turisti che cercano un posto caratteristico da visitare, il brand ha deciso di mettere in campo i suoi valori e di partire proprio da questi, per raggiungere questo obiettivo.

Birra del Borgo, dunque, dall’utilizzo degli ingredienti locali nelle birre, allo scambio continuo con gli abitanti e i produttori locali, passando per grandi appuntamenti (come il Birra del Borgo Day, che negli anni passati ha raccolto più di 15.000 visitatori provenienti da Borgorose e paesi limitrofi) valorizza da sempre il territorio che lo ha visto nascere e crescere. E quest’anno Quest’anno sarà anche l’occasione per celebrare LISA, eletta migliore lager internazionale dal prestigioso concorso World Beer Awards, brindando con la nuova ReAle anniversario special edition disponibile anche sul canale e-commerce di Birra del Borgo