Tradizione e allegria per festeggiare i Santi Patroni di Paterno: tre giornate ricche di appuntamenti

Avezzano. Grande è l’emozione di tutta la comunità e soprattutto del comitato che sta organizzando i vari eventi. “Una devozione straordinaria lega i paternesi ai loro Santi Patroni e perciò, con tanto entusiasmo e spirito di sacrificio, abbiamo organizzato questa festa dopo due anni di stop, dovuto all’emergenza Covid” afferma il presidente del Comitato Guido Cornelio “Speriamo davvero” aggiunge “di poter regalare a tutti un fine settimana di spiritualità, ma anche di svago e divertimento”.

Venerdì 10 giugno, dopo la consueta processione al Santuario di Sant’Onofrio, tutti in piazza per la serata gastronomica e per assistere al Concerto Lirico Sinfonico della Banda Città di Celano.

Sabato 11 giugno alle ore 9:00 tutti potranno partecipare alla Passeggiata della Salute, con partenza dal piazzale antistante la Farmacia Stornelli e arrivo al santuario di Sant’Onofrio per la benedizione. Dopo i giochi dei bambini, allestiti, a partire dalle 16:00, in piazza Gagliardi, grande festa la sera con il concerto dei Regina The Real Queen Experience. Nella serataconclusiva, poi, quella di domenica 12 giugno, ci sarà l’evento più atteso, il Concerto di Pupo “40 anni su di noi”.

Grande soddisfazione esprimono i parroci Don Angelo Di Bucchianico e Don Patrizio Ciccone per il lavoro fatto dal comitato che oltre al presidente, Guido Cornelio, è formato dai seguenti componenti: Arianna Ranalletta, Bruno Mercogliano, Serena Ialenti, Dora Di Berardino, Gessica Di Martino, Matteo Aloisi, Andrea Taglieri, Antonio Rienzi, Renato Albertazzi, Ennio Sannito, Marco Iacoboni, Osvaldo Stornelli, Antonio Di Loreto Rosa Cardarelli, Maria Marta Ferrante, Monica Bettola, Marzia Crispo, Giuseppe Barbarossa, Giuseppe Antonini, Alessandro Di Mattia, Federica Gambelunghe, Lisa Capone, Valentina Savina, Matteo Sannito.