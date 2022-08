Tra poche ore sarà inaugurata la mostra fotografica “Ambiente clima futuro” a Pescasseroli

Pescasseroli. Sarà Inaugurata oggi domenica 7 agosto alle ore 16:30 presso il Centro Visite del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM) l’esposizine delle opere del progetto fotografico nazionale 2021-2022 della “FIAF” (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) sul tema “Ambiente Clima Futuro”.

Da oltre vent’anni la “FIAF” promuove iniziative rivolte a tutti gli appassionati di fotografia con l’intento di realizzare progetti collettivi che mettono a confronto le differenti percezioni, i diversi intendimenti, le varie capacità di interpretazione.Nel febbraio 2020 la “FIAF” lanciava il progetto nazionale “Ambiente Clima Futuro” e, ironia della sorte,

Qualche giorno dopo la pandemia obbligava l’umanità ad una nuova re-visione del proprio modello di sviluppo, aumentando la percezione di vivere in ambiente troppo spesso umiliato e mettendo a nudo la fragilità dell’uomo. Al Progetto si sono scritti 1161 fotografi con circa 14.500 immagini; di questi se sono stati selezionati 228 con 1500 fotografie circa in rappresentanza di 18 Regioni d’Italia e che danno luogo a 100 mostre locali, quale quella presente a Pescasseroli, presso il Centro di visita del Parco, dal 7 al 21 agosto.

Il Progetto “Ambiente Clima Futuro” è finalizzato a raccontare luoghi e attività dove esistono attività o esperienze di recupero per un ritorno ad un ambiente più naturale, e a descrivere le buone pratiche che vanno nella direzione di un futuro con una maggiore attenzione per l’ambiente e per il suo equilibrio: una attenzione fatta anche di piccole cose e che sono al centro di un accordo sottoscritto tra Ente Parci e FiAF, nell’ambito del Progetto LIFE15 NAT/IT/000946 “FLORANET”, un progetto dedicato a salvaguardare emigliorare, lo stato delle specie vegetali di importanza comunitaria all’interno delle aree Natura 2000 incluse in 3 parchi dell’Appennino centrale: Majella, Abruzzo Lazio e Molise, Sirente Velino (Cypripedium calceolus, Adonis distorta, Androsace mathildae, Iris marsica, Astragalus aquilanus, Klasea lycopifolia, Jacobaea vulgaris subsp. Gotlandica).