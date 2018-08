Tra passione e gioco, grande successo per l’Open Day della scuola calcio Fenice Academy

Avezzano. Pronti, partenza, via ad una nuova stagione di divertimento e gioco alla Fenice Academy. Si e’ svolto ieri il tradizionale “Open Day” riservato ai bambini/e dai 5 ai 12 anni, presso la struttura Hockey di Avezzano.

“È stato un pomeriggio caratterizzato da tanti colori, quelli delle magliette indossate dai tanti bambini che hanno partecipato all’ Open Day della nostra Scuola Calcio”, ha commentato entusiasta Roberto Olivieri, responsabile della struttura.

“Chi con la maglietta delle squadre di serie A, chi con quella delle nazionali, chi con la t-shirt Fenice Academy. Una festa all`insegna dei colori”, continua Olivieri, ma anche di tanto divertimento. In campo i bambini hanno corso e inseguito il pallone divertendosi, una componente imprescindibile per noi della Scuola Calcio Fenice Academy, perché il calcio è prima di tutto passione e gioco“ .

L’evento ha riscosso molto successo grazie alla partecipazione di circa 100 bambini che hanno provato a cimentarsi nei giochi a stazioni proposti dagli istruttori, guidati dal responsabile e professore Roberto Olivieri e dal maestro di metodologia, il professor Antonello Gallese.

Lunedì 3 Settembre si riparte ufficialmente con le lezioni di Scuola Calcio: un servizio professionale ed educativo, ma al tempo stesso divertente e coinvolgente per tutti i bambini che vogliono con entusiasmo avvicinarsi e praticare il gioco del calcio.

Non è richiesta nessuna abilità particolare per potersi iscrivere: il servizio offerto si realizza tramite il lavoro di istruttori qualificati e competenti che seguiranno un programma tecnico appositamente definito per categoria, e che si metteranno a disposizione dei piccoli iscritti con entusiasmo e dedizione per farli divertire ed allo stesso tempo far conoscere ed apprendere al momento opportuno i vari aspetti del gioco del calcio.

Da quest’anno nel programma della scuola calcio sarà prevista anche la lezione Tecnico-motoria, curata da preparatori motori e dalla nuova figura del “maestro di tecnica”. Una figura, questa, che la dirigenza ha voluto introdurre per aiutare la crescita dei propri ragazzi attraverso la cura dei fondamentali.