Tour inclusivo alla scoperta di Scurcola Marsicana, ecco tutti i dettagli

Scurcola Marsicana. È in programma per sabato 7 maggio il primo Tour inclusivo alla scoperta di Scurcola Marsicana. L’iniziativa, patrocinata dal Tour Operator Appennini for all, con il patrocinio del Comune di Scurcola Marsicana, in collaborazione con l’associazione Borghi Autentici d’Italia, vedrà la partecipazione del tutor Martina Falcone.

Il programma prevede il ritrovo per le 14.45 nei pressi della Fontana della Venere e la partenza alle 15. Il percorso, caratterizzato da un dislivello minimo, è accessibile a tutti. Sarà inoltre possibile usufruire dell’utilizzo della “joelette” per persone con disabilità motorie e della guida “LIS” per i non udenti (servizio richiesto previa prenotazione).

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3493142544, anche via WhatsApp. Quota di partecipazione 13 euro adulti, 8 euro ragazzi sotto i 16 anni.