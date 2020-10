Totti e Ilary in incognito a Tagliacozzo, visita a sorpresa per una domenica fuori porta

Tagliacozzo. Il Capitano in visita occasionale fuori la capitale. In una domenica d’ottobre, seguito dalla famiglia, dai figli e dalla moglie Ilary Blasi, Francesco Totti ha fatto una passeggiata per la bellissima piazza Obelisco di Tagliacozzo vestita nei suoi colori autunnali.

In incognito, coperto anche con la mascherina, l’ex numero 10 della Roma è arrivato nella Marsica insieme alla moglie, alla figlia Chanel e al resto della sua famiglia per trascorrere, in modo riservato una domenica in Abruzzo. Non è la prima volta che il Capitano sceglie la Marsica per una pausa relax. A luglio, dopo aver tagliato il nastro della struttura Anffas di Celano si era spostato con tutti i suoi e l’amico storico Luciano Zauri, ex allenatore del Pescara nella Valle Roveto per un pranzo nella riserva Zompo lo Schioppo, come raccontato da MarsicaLive.