Torre delle stelle inagibile per la Regione Abruzzo, in forse le attività astronomiche ad Aielli?

Aielli. Sabato 13 ottobre ci sarà l’inaugurazione delle attività astronomiche alla torre delle stelle di Aielli, ma qualche attento lettore, preoccupato per l’incolumità dei visitatori, ha contattato la nostra redazione facendo notare che al momento, sul sito della Regione Abruzzo, la torre di Aielli è considerata “inagibile” (clic qui)

Negli anni passati la torre delle stelle è stata protagonista di un importante rinascita culturale nel piccolo borgo di Aielli, ospitando migliaia di bambini a cui sono stati mostrati stelle e pianeti, ma che hanno anche potuto capire il funzionamento della splendida meridiana presente nella piazza adiacente la torre. Ma adesso, al di là dell’indubbia intraprendenza degli amministratori locali e di chi si impegna per organizzare le serate di osservazione astronomica, qualcuno si domanda se la sicurezza dei visitatori di migliaia di persone stia passando in secondo piano. Che si tratti di una dimenticanza sul sito della Regione Abruzzo? O piuttosto c’è stato qualche adeguamento che qualcuno si è dimenticato di aggiornare visto che sul sito comunale di Aielli (link qui) la torre risulta come “recentemente restaurata”? Il sindaco Enzo Di Natale, contattato al telefono, afferma che secondo lui è un problema di aggiornamento del sito della regione, poiché già nel 2009 la torre venne dichiarata parzialmente inagibile, ma poi dopo dei lavori di messa in sicurezza, si è rimasti in attesa del consolidamento definitivo che la renderebbe anche adeguata sismicamente. Pertanto ad oggi, conferma il sindaco, è agibile anche se non adeguata sismicamente.