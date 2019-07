Torneo dell’Amicizia Vincenzo Zauri 2019: lo stadio Barbati fa il pieno di amicizia e beneficenza

Pescina. Ieri 27 Luglio 2019 si sono disputate le due finali del “Torneo dell’Amicizia Vincenzo Zauri 2019” presso lo stadio A. Barbati a Pescina.

L’evento ha avuto inizio poco dopo le 21.00 con l’ingresso in campo delle squadre (categoria under 18) accompagnati dai famigliari di Vincenzo, dagli organizzatori del Torneo e da alcune figure istituzionali come il sindaco di Pescina, il presidente dell’Avis Iulianella Antonio, il dottor Mario Quaglieri in veste di amico della famiglia Zauri, come lui stesso ha tenuto a precisare durante i saluti, la banda dei Leoncini d’Abruzzo e gli operatori della Misericordia di San Benedetto dei Marsi. Innovativo il minuto di silenzio svolto con la proiezione di un video fatto dagli amici di Vincenzo in occasione di un concerto, il quale è stato dedicato anche a Giovanni Ciaccia, detto Ciaccione.

La prima finale, giocata per la categoria under18, se l’è aggiudicata la squadra dal nome Bayer Leverduren che ha avuto la meglio sulla ASD Fucense. Si è così passati alla seconda finale con le squadre della categoria over, scesi in campo accompagnati dalla voce del cantante Enrico Mascetti, il quale ha dato sostegno nel segno dell’Amicizia al Torneo. Terminata la seconda finale, vinta dalla squadra Chiosco Aquaria, si è svolta la premiazioni delle squadre vincitrici e vinte: categoria under 18, over 18 e femminili. A celebrare le squadre, sono stati i sindaci di Pescina, San Benedetto dei Marsi, Carsoli, il consigliere provinciale Scamolla e l’ingegnere D’Aulerio.

Ma la vittoria più bella è stato il ricordo di Vincenzo, grazie alla numerosa presenza del pubblico venuto da tutta la Marsica. Senza tralasciare la Beneficenza con la B maiuscola, visti i numeri: ben 5000,00 euro a beneficio del reparto Hospice dell’ospedale Serafino Rinaldi di Pescina e altri 1000,00 euro alla Misericordia di San Benedetto dei Marsi. Infine sono stati donati dei flabelli antincendio a favore della protezione civile del comune di Pescina. I fondi raccolti provengono dai tanti sponsor delle attività commerciali e artigianali di Pescina e paesi limitrofi, dalle numerose persone amiche che credono e danno fiducia a questa manifestazione, in ricordo del giovane Vincenzo Zauri.

Insomma una serata ricca di sport, musica ed emozioni. “I ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno fatto sì che il Torneo dell’Amicizia Vincenzo Zauri 2019 abbia avuto modo d’esistere, nessuno escluso” questo il commento espresso da Mirko Zauri il papà del giovane ragazzo.